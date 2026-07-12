Francia declara persona non grata a vicegobernadora argentina

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La embajada de Francia en Argentina declaró persona "non grata" a Hebe Casado a sus instalaciones tras un tuit donde expresó que la selección francesa era un "el equipo africano flojo de modales".

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La vicegobernadora de la provincia de Mendoza, Hebe Casado, publicó tras la victoria de Francia sobre Paraguay por 1-0 en octavos de final del Mundial 2026, un mensaje en X diciendo: "Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé".

Foto: Oficial.

El embajador francés en Argentina, Romain Nadal, denunció sus declaraciones de "carácter racista" y por ello decidieron no trabajar con ella en la embajada o participar en reuniones en las que esté presente la embajada".

"El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina", afirmó la institución.

Sus equipos no participarán en ninguna reunión de cooperación con la provincia de Mendoza en la que ella esté presente, salvo que se retracte de sus declaraciones.

"Estamos orgullosos de nuestra diversidad y no vamos a tolerar ni este ni ningún tipo de intento de denigrar o desconocer la nacionalidad de nuestros jugadores. ¿Cómo una funcionaria de un país como Argentina, que reivindica con orgullo haber recibido la migración con los brazos abiertos, crítica otra selección cuyos jugadores también son producto de la inmigración?", declaró el embajador.

La vicegobernadora mendocina se defendió de lo que dijo con otro controversial post en X: "Solo las personas inteligentes entienden el sarcasmo".

También habló en una radio de Mendoza que la razón de sus palabras fue por invocar el "folclore futbolero" y, a propósito de Francia como "equipo africano", se burló de lo "políticamente correcto", porque "todos lo han pensado".

Su mensaje, que provocó múltiples reacciones en las redes sociales, recordando el hecho con Celeste Amarilla, la senadora paraguaya que también hizo comentarios despectivos, haciendo que Mbappé se defendiera en las redes.

*Con información de AFP

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