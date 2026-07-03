Rescatan a mujer luego de haber caído a un barranco en zona 13

Vecinos alertaron a los bomberos al escuchar los gritos de la víctima
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Bomberos Municipales fueron requeridos para atender una emergencia de rescate registrada en la 5a. avenida final, lote 25, anexo colonia Forestal, zona 13, tras reportes de vecinos que informaban haber escuchado a una persona solicitando auxilio desde la profundidad de un barranco.
Según los primeros datos, la mujer habría caído desde las primeras horas de este viernes 3 de julio.
Tras el reporte, varias unidades equipadas con material especializado para rescate se dirigieron al lugar. Los rescatistas realizaron un rastreo del área, localizando en el fondo del barranco a una mujer de 45 años, identificada como Amanda Ramos.
Durante la evaluación primaria se confirmó que presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, así como una posible fractura en el brazo derecho, por lo que se le brindó atención prehospitalaria, posteriormente fue inmovilizada en una camilla especial y, mediante el uso de cuerdas y técnicas de rescate vertical, fue llevada de forma segura hasta la superficie.
Luego de rescatar a la paciente, fue trasladada hacia la emergencia del Hospital Roosevelt, donde se le brindó la atención médica necesaria.
Según información preliminar, la mujer caminaba en el patio de su vivienda, ubicada en la ladera del barranco, cuando accidentalmente sufrió una caída de aproximadamente 10 metros de profundidad.