El chavo del 8 guatemalteco roba miradas en estadio de Los Ángeles

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Un guatemalteco y sus amigos mexicanos se vistieron como El Chavo del 8, robándose las miradas de los presentes en el estadio de Los Ángeles.

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A la redacción de Soy502, llegaron fotografías de un guatemalteco en Los Ángeles que llamó la atención de aficionados del juego España vs Austria.

Se trata de Alex Tol, quien compartió sus fotografías vestido como el Chavo del 8, junto a un grupo de mexicanos.

Según lo que contó el guatemalteco, llegó así vestido junto a un grupo de amigos al partido de España vs Austria en el estadio de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Los disfraces sorprendieron a los aficionados ya que recuerda a una de las series más queridas en América Latina.

Guatemala en el Mundial

Estas acciones se repiten frecuentemente durante los partidos de este mundial.

El pasado martes 30 de junio, se captó en video la bandera de Guatemala, entre los aficionados de Noruega que celebraban la victoria de su país ante Costa de Marfil.

En el video se muestra a una pareja sostiene la bandera de Guatemala mientras "reman" junto a los noruegos que asistieron para presenciar el partido de su selección.