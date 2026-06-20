Identifican al conductor desaparecido tras caer en la laguna de Ayarza

El vehículo se precipitó desde la carretera y cayó desde una altura aproximada de 500 metros hacia las profundidades de la laguna.
EN CONTEXTO: ¡Tragedia! Vehículo cae al vacío, conductor está desaparecido
En las primeras horas de esta tragedia se habría conocido que un vehículo cayó desde las alturas hacia la laguna de Ayarza. Por lo que la Municipalidad de San Rafael Las Flores compartió documentación hallada en el vehículo del accidente.
Sin embargo, al hacerse presentes familiares se confirmó que en el vehículo viajaba un hombre de 31 años, quien fue identificado por Edy Estuardo Donis Cordero.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 20 de junio, cuando Edy circulaba sobre las curvas del sector conocido como Media Cuesta, y perdió el control del transporte por razones aún bajo investigación.
Los Hombres Rana de Bomberos Voluntarios han realizado labores de rescate acuático en la laguna, tras haberse confirmado que no se encontraba dentro del vehículo ni en la terracería del sector.