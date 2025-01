Cancelan premiaciones importantes por incendios en Estado Unidos

-

Los incendios que afectan a Los Ángeles, han provocado la cancelación de importantes eventos, incluyendo premios, nominaciones y alfombras rojas.

Los devastadores incendios forestales en California han provocado la suspensión de varias premiaciones de gran importancia en la industria cinematográfica.

El anuncio de las nominaciones para los Premios Oscar, programado para el 17 de enero, ha sido cancelado y la Academia dio una nueva fecha: 19 de enero.

Al igual que la ceremonia de los Critics Choice Awards, que se iba a realizar este domingo 12 de enero, se ha pospuesto para el 26 de enero.

The 30th annual Critics Choice Awards ceremony has been postponed from January 12th to January 26th due to the catastrophic fires ravaging Southern California.



The rescheduled event will remain at the Barker Hangar in Santa Monica, California, and will broadcast live on E! and… pic.twitter.com/wCNQrszS54 — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 8, 2025

Además, los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG) también suspendieron su evento en vivo para anunciar las nominaciones, que fueron publicadas en su sitio web y a través de un comunicado de prensa.

Alfombras rojas, canceladas

Los incendios, que afectan principalmente a la región de Los Ángeles, también forzaron la cancelación de varios estrenos cinematográficos y alfombras rojas.

Los estrenos de las películas "Unstoppable" y "Wolf Man", así como las alfombras rojas de la película biográfica de Robbie Williams "Better Man" y de la serie médica "The Pitt", programadas para esta semana, también fueron suspendidos debido a las condiciones extremas de los incendios y los vientos fuertes.

La situación de emergencia provocó el cierre de parques temáticos como Universal Studios Hollywood y Universal CityWalk, mientras las evacuaciones masivas continúan en varias zonas afectadas.

Como medida de precaución, Universal Studios Hollywood y Universal CityWalk estarán cerrados el jueves 9 de enero como resultado de los vientos extremos y las condiciones de incendio. (Foto: Universal Studios Hollywood)

Cinco personas han fallecido por los incendios

Al menos cinco personas han fallecido en los violentos incendios forestales que acechan a Los Ángeles en varios frentes, incluso en las colinas de Hollywood.

El incendio en Hollywood Hills se expande rápidamente, amenazando con convertirse en una catástrofe de proporciones épicas. Los Ángeles podría enfrentar un cambio devastador si el fuego sigue fuera de control. pic.twitter.com/nECfmHUSIr — UHN Plus – En Español (@UHN_Plus) January 9, 2025

Desde el martes se han declarado una serie de incendios alrededor de la capital del cine causando pánico, destrucción y muerte.