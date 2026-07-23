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Viento y lluvias: así estará el clima este viernes 24 de julio

  • Por Jessica González
23 de julio de 2026, 14:52
Sin embargo, el ambiente estará muy cálido por lo que expertos recomiendan no exponerse al sol. (Foto: archivo/Soy502)

Sin embargo, el ambiente estará muy cálido por lo que expertos recomiendan no exponerse al sol. (Foto: archivo/Soy502)

La entrada de humedad y el calor diurno provocarán lluvias por la tarde. 

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El clima durante este viernes 24 de julio estará cálido y soleado; sin embargo, se espera fuerte viento del norte en sectores montañosos o en cañones de Altiplano Central y Valles de Oriente. 

La entrada de humedad y el calentamiento diurno promoverán nublados y lluvias dispersas, sobre todo en Bocacosta, Occidente, Altiplano Central y Valles de Oriente. 

La mañana del viernes estará calurosa. (Foto: Insivumeh)
La mañana del viernes estará calurosa. (Foto: Insivumeh)

Las condiciones atmosféricas pueden provocar tormentas locales severas especialmente en sectores montañosos o volcánicos.

Autoridades recomiendan no exponerse al sol por tiempos prolongados, así como mantener las debidas precauciones por las lluvias previstas, las cuales pueden provocar inundaciones, crecidas de ríos y daños en la red vial. 

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