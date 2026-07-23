Tragedia en barbería: el crimen que acabó con la vida de tres jóvenes

Los tres jóvenes fueron sorprendidos por hombres armados que ingresaron al local.
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El dueño de una barbería y dos clientes que esperaban su turno para cortarse el pelo, fueron atacados a tiros dentro del negocio ubicado en la 14 calle y 20 avenida de Puerto Barrios.
La Policía Nacional Civil (PNC) identificó a las tres víctimas como José Mardony Rivera García, de 24 años, dueño de la barbería; Rudi Neftalí Ramírez Felipe, de 33, instalador de audio; y Diego Armando García y García, de 24, repartidor de bebidas.
La identificación fue posible luego de que familiares acudieran al lugar para reconocer los cuerpos.
Según las investigaciones preliminares, hombres armados ingresaron al establecimiento y dispararon en repetidas ocasiones, luego huyeron a bordo de una motocicleta.
Lo extorsionaron
Como parte de las pesquisas, familiares indicaron que hace cuatro meses el propietario del local fue víctima de extorsión, pero decidió no pagar ni presentar una denuncia.
Se continúa investigando el móvil del triple homicidio.