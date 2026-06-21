Mundial 2026
  • 502 en la Copa

Vigilancia a caballo a las afueras del Estadio de la Ciudad de Filadelfia

  • Por Ana Lucía Castillo
21 de junio de 2026, 15:44
(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

El tamaño y el peso del caballo es importante para cumplir con el rol de vigilancia durante el Mundial. Conoce la razón de encontrarlos en las afueras del estadio.

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Hemos visitado las sedes de Houston, Kansas y también Filadelfia. En los primeros dos estados en los días de partido se observan patrullas de policías y ambulancias en las calles cercanas de los estadios.

Lo que destacó a Filadelfia es que además de patrullas, carros policiales y ambulancias, iban oficiales a caballo, pudimos observar al menos 20 de ellos; ubicados estratégicamente en las esquinas y en la calle frente a la entrada principal.

¿Por qué estos oficiales patrullan desde caballos? Esta metodología de vigilancia se usa principalmente para control de multitudes en eventos y protestas, momentos en los que en las vías de tránsito no se permite el ingreso de vehículos.

Vigilar montados desde un caballo les permite a los oficiales tener mayor visibilidad, además que los animales usados con este propósito deben cumplir ciertas características, como el tamaño imponente y con un peso de 990 a 1,100 libras con el propósito de disuadir a las personas, mantener el orden y separar a los alborotadores sin causar lesiones graves.

Realmente tenerlos de frente causa mucha impresión. Son animales grandes e imponentes y verlos fue algo curioso que nos permitió vivir la Ciudad de Filadelfia.

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Oficiales de policía vigilando las entradas del Estadio de la Ciudad de Filadelfia. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

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