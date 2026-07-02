Vinicius Jr y Halaand protagonizan divertido video de IA

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Un meme hecho con Inteligencia Artificial que protagoniza Vinícius Júnior y Erling Haaland se hizo viral.

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Con los octavos de final entre Brasil y Noruega en el Mundial 2026, Vinícius Júnior y Erling Haaland competirán el domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Este encuentro inspiró a una famosa escena de "¿Y dónde están las rubias?" (cuyo título original es White Chicks de 2004), donde aparecen ambos interpretando la canción "A Thousand Miles".

Mira aquí el video: