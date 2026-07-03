Vinicius Jr y Halaand reaccionan a video creado con la IA

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Luego que el video inspirado en la famosa cinta "¿Y dónde están las rubias?" se viralizara, ambos jugadores reaccionaron.

EN CONTEXTO: Vinicius Jr y Halaand protagonizan divertido video de IA

En la previa del choque entre Brasil y Noruega en octavos de final, Vinicius Jr. y Erling Haaland reaccionaron a un video hecho con inteligencia artificial.

El video, protagonizado por los dos grandes del fútbol, recrea una escena de la famosa película "¿Y dónde están las rubias?" de 2004, interpretada por Marlon y Shawn Wayans junto a Terry Crews.

Luego que las imágenes se hicieran virales y tuvieran miles de reacciones, ambos jugadores también se unieron a la ola.

"Jajajajajaja, @vinijr tenemos que recrear esto", escribió el delantero noruego en redes sociales, con la mención al atacante brasileño, quien también reaccionó con risas en los comentarios dentro del video.

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Miles de usuarios apoyaron la idea del jugador de Manchester City.

El duelo entre la Verdeamarela y los Vikingos es uno de los más esperados de esta fase y se disputará el próximo domingo 5 de julio.