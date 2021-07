"Viuda negra" bate un nuevo récord de taquilla en la era del Covid-19

La nueva película de superhéroes de Disney "Viuda negra" recaudó unos US $80 millones en Estados Unidos y Canadá este fin de semana, un récord en la era de la pandemia, informó el domingo el observador de la industria cinematográfica, Exhibitor Relations.

La película, protagonizada por Scarlett Johansson en el papel de la superespía, recaudó otros 60 millones de dólares en streaming a través de Disney Plus (a US $29,99 para los suscriptores), y US $78 millones a nivel internacional, para un impresionante total mundial de US $218 millones.

Hollywood Reporter calificó de "inédito" que un estudio anuncie sus ganancias en streaming en el fin de semana de estreno de una película.

Este filme aún no se ha estrenado en China.

Muy por detrás, en segundo lugar, se encuentra el thriller de acción de Universal "Rápidos y Furiosos 9", con US $10,9 millones, lo que supone un descenso de más de la mitad respecto a la recaudación del fin de semana anterior.

Esta cinta había ostentado el anterior récord en época de pandemia, con una apertura de US $70 millones. Vin Diesel, Michelle Rodríguez y John Cena protagonizan esta novena entrega.

Universal también se hizo con los dos siguientes puestos de la taquilla.

En tercer lugar quedó su secuela animada "Un jefe en pañales 2: Negocios De Familia", con US $8,7 millones. La historia sobre un "bebé jefe" cuenta con las voces de Alec Baldwin, Eva Longoria, Jeff Goldblum y Lisa Kudrow.

La película de terror "La purga por siempre" se situó en cuarto lugar, con US $6,7 millones. La última entrega de la serie "Purga" se sitúa de nuevo en un futuro distópico en el que todos los delitos, incluso los asesinatos, son legales un día al año. Ana de la Reguera y Tenoch Huerta son los protagonistas.

Y en quinto lugar quedó "Un lugar en silencio: Parte II", con US $3 millones, lo que hace que su total se acerque a los US $150 millones en su séptima semana. John Krasinski dirigió esta película de terror, protagonizada por su esposa Emily Blunt.

Este fin de semana fue la primera vez, desde la llegada de la pandemia de Covid-19, que la taquilla superó los US $100 millones. Alcanzó los US $116,8 millones, un 20% más que el fin de semana pasado.

Completan los 10 primeros puestos:

"Cruella" (US $2,2 millones).

"Duro de cuidar" (US $1,6 millones).

"Peter Rabbit: Conejo en fuga" (US $1,3 millones).

"En el barrio" (US $630,000).

"Zola" (US $620,000).