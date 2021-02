Los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs disputan el Super Bowl 2021, en su edición número 55. Y como lo más esperado de la noche, The Weeknd hizo resplandecer el escenario con un electrizante show de medio tiempo

El encuentro se celebra en el Raymond James Stadium de Tampa.

The Weeknd desembolsó alrededor de 7 millones de dólares de su bolsillo para la puesta en escena de su impactante presentación.

Y justo como lo prometió, el show fue algo lejos de lo tradicional, pues se realizó desde las gradas laterales del estadio, y no desde el medio campo.

El artista apareció dentro de un auto clásico, vestido de negro y rojo, y arrancó con el tema "The Hills".

En la tercera interpretación, el cantante ingresó a una especie de laberinto dorado, justo bajo el graderío, en donde luego aparecieron varios bailarines con la cara cubierta con lo que simulaba ser un vendaje.

En un gran performance, la banda sonora destacó, y en ese momento, el canadiense interpretó "Heartless", seguido del éxito "Call Out My Name".

Un monumental coro también se hizo presente. Para culminar el show, el público observó una coreografía desde el campo, en donde el cantante se incorporó al ritmo de la música.

Super Bowl LV! Replay @jsullivanmusic & @ericchurch’s performance of the National Anthem now: https://t.co/wb9yMSz3h7 #SBLV pic.twitter.com/ucc6snTMD8 — NFL (@NFL) February 8, 2021

