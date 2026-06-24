¡Yeehaw! Bienvenidos vaqueros a Fort Worth Stockyards

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Una visita para aprender de la historia de Texas y de la cultura de los vaqueros.

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Dentro de las calles modernas de Dallas, Texas, se encuentra una avenida que aún conserva las tradiciones antiguas de los vaqueros, donde auténticos dueños de rancho colaboran para que los visitantes de esta ciudad puedan ver un poco de lo que era el Viejo Oeste.

Desde la comida con costillas a la barbacoa, carne asada, hamburguesas enormes, la música country, hasta las actividades diversas para disfrutar en familia, envuelven a los visitantes en una atmósfera que se siente como un viaje hacia el pasado.

Las actividades inician a las 11:00 de la mañana, con el desfile de vaqueros montados en caballos, haciendo trucos con el lazo, dando la impresión que fueran a capturar un enorme toro frente a ellos.

Seguido por la actividad de arreo de ganado, toros de gran tamaño sueltos por toda la avenida, y los vaqueros con gran habilidad los ponen en orden para seguir el trayecto. Con esta inauguración es como Fort Worth Stockyard da la bienvenida a los turistas curiosos.

Desfile de vaqueros. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

El objetivo de este sitio tan peculiar es ser un museo viviente, con una experiencia totalmente inmersiva que permite a los vaqueros transmitir la herencia de sus ancestros y a los visitantes de poder estar dentro de una película de vaqueros.

La entrada es totalmente gratuita; sin embargo, las actividades tienen distintos costos. ¿Qué puedes hacer?

Ver un auténtico rodeo dentro del coliseo

Montar a caballo

Montar un toro real para una foto memorable

Concurso de montar un toro mecánico

Aprender a bailar cuadrilla

Disfrutar de la comida como de la música country en los restaurantes

Muchas de las tiendas que se ven a lo largo de la avenida, venden productos producidos por los ranchos que participan para promover esta actividad, productos con cuero real que van desde botas vaqueras, sombreros y pieles.

Toro real en exhibición para fotografías. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Un tranquilo domingo previo al partido

Este fue un plan perfecto para que los aficionados de Argentina como de Austria pudieran disfrutar y conocer de la historia y cultura de esta ciudad que ha abierto sus puertas para disfrutar de la fiesta más grande del fútbol.

Un domingo tranquilo previo al gran encuentro entre estas dos selecciones, conversamos con algunos inchas argentinas y todos apuestan por un 2 a 0 a favor de la selección sudamericana.

“ Será un partido en el que nos debemos cuidar del adversario. Pero como juega Argentina vamos a ganar seguramente ” Gerardo López , aficionado argentino.

Aficionados argentinas disfrutando del paseo en Fort Worth Stockyards. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

El paseo de la fama del Viejo Oeste

En una esquina dentro de la Capital de los "Cowboys", (Vaqueros en inglés), se encuentran colocadas diversas estrellas, haciendo alusión al "Paseo de la fama de Texas", entre los nombres que se pudieron observar, se encuentran:

William Barret Travis: Teniente coronel en la Organización del Ejército Tejano, comandando las fuerzas de la República de Texas. Juan N. Seguin: Destacado líder político y militar tejano que desempeñó un papel fundamental durante la Revolución de Texas y la República de Texas. Luchó por la independencia tejana, sirvió como el único mexicoamericano y la Ciudad de Seguin, fue nombrada en su honor. Martin Luther Leddy: Artesano tejano que fundó M.L. Leddy's en 1922. Es conocido por fabricar botas vaqueras y monturas completamente a mano. Hoy en día, su negocio familiar de cuarta generación está clasificado como una de las mejores tiendas de ropa de Estados Unidos.

Un pasillo que honra la historia e inicios de Texas.