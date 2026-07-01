Yoane Wissa: de estar al borde de la ceguera a ser verdugo en el Mundial

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El centro delantero Yoane Wissa, considerado el más valioso de la República Democrática del Congo brilla por su desempeño en el Mundial FIFA 2026 y por su historia de vida.

Nació en la comuna francesa de Épinay-sous-Sénart y tiene ascendencia congoleña, por ello llegó a ser seleccionado del país de sus raíces, iniciando en las inferiores de Francia luego de dejar el rugby. .

En el 2018 firmó con el Lorient y despegó con con 37 goles y 16 asistencias durante sus cuatro temporadas en el equipo.

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¿Cómo Yoane Wissa estuvo a punto de perder la vista?

El 2 de julio del 2021 una mujer fue a buscarlo a su casa diciendo que era fanática, mientras hablaban ella le lanzó ácido en el rostro causándole graves heridas oculares. La persona también intentó secuestrar a su hija.

El deportista fue intervenido de emergencia y logró conservar la vista, tras su recuperación logró una negociación con el equipo Brentford.

Newcastle United lanzó una oferta por el congoleño de 55 millones de euros, el futbolista tiene la mayor valoración dentro de la plantilla de la República Democrática del Congo para la Copa del Mundo del 2026.

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¿Quién es Yoane Wissa?

Tiene 29 años, se graduó de la PFA Business School en Gestión Empresarial Global del Fútbol en 2025, su valor de mercado es de 25 millones de dólares, más que Cristiano Ronaldo, que este 2026 cuenta con un valor de 10 millones, el congoleño es el primero de su nación en marcar en una justa mundialista.

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