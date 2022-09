Zac Efron reaparece con "nuevo rostro" y causa controversia

Zac Efron sorprendió a todos durante su aparición pública para promocionar una película, pues su nuevo rostro lo hacía lucir como otra persona.

El actor apareció en la alfombra roja luego de tres años de ausencia, ya que en 2021 se rumoró que se había sometió a una cirugía plástica, pero el resultado dejó a muchos anonadados cuando se presentó en el Festival de Cine de Toronto.

El famoso promocionó su película, "The Greatest Beer Run Ever" y fue parte de una sesión fotográfica para el medio especializado Variety, pero la cinta no fue la que llamó la atención sino su apariencia.

Zac lucía muy diferente, al respecto la estrella de cine habló de los cambios en su cara, asegurando que tuvo un accidente y en la fisioterapia hicieron que sus músculos maseteros, utilizados para masticar, crecieran.

En el medio Men's Health explicó que estaba corriendo por su casa con sus calcetines cuando resbaló y golpeó su barbilla contra la esquina de granito de una fuente, perdió el conocimiento, despertó y el hueso de su barbilla "colgaba de su cara", también aseguró que cuando se tomó un descanso de su terapia, "los maseteros simplemente crecieron".

Este es el resultado:

(Foto: Ofcial)