Francia continúa respondiendo a Lamine Yamal: Zaire-Emery pide hablar en la cancha

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Warren Zaire-Emery prefirió responder sobre el césped a las declaraciones de Lamine Yamal, quien aseguró que Francia debería ser la selección que le tenga miedo a España antes de la semifinal del Mundial.

"Hay que demostrarlo en el terreno de juego", afirmó el mediocampista del PSG durante la rueda de prensa de los Bleus.

El joven futbolista también expresó su ilusión por disputar una semifinal mundialista. "Son los partidos con los que uno sueña y quedarán grabados en mi memoria. Es un placer representar a la selección y vamos a intentar hacer soñar a todos los franceses y llegar a la final", concluyó.

El lateral derecho destacó que Francia deberá disputar la posesión ante una España fiel a su estilo. (Foto: AFP)

Sale en defensa de Lamine

Las palabras del extremo español tampoco pasaron desapercibidas para Jules Koundé, aunque el defensor del Barcelona aseguró que nadie en el campamento francés las interpretó como una falta de respeto.

"No, en ningún momento lo hemos sentido como una falta de respeto. Conozco muy bien a Lamine, sé cómo es. Para mí es una muestra de confianza. También lo hace en el Barsa, confía mucho en sus virtudes y en las del equipo donde juega. Lo veo como una motivación extra para él", explicó tras el entrenamiento de Francia.

Kounde también habla de la peligrosidad de España, dice que no deberán perder la posesión del balón.



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El lateral también destacó que la semifinal enfrentará a dos selecciones con vocación ofensiva y advirtió que los Bleus deberán competir por el control del balón.

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"España siempre ha jugado un futbol de posesión, aunque también hace daño en las transiciones. Nosotros también nos sentimos cómodos con la pelota, pero no puedes dejarle el balón durante 90 minutos porque termina encontrando espacios y te desgasta", señaló.