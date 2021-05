¿Cómo tramitar el NIT por primera vez?

Conoce los detalles para obtener el NIT por primera vez.

El Número de Identificación Tributaria (NIT) es el número designado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a cada persona que pagará impuestos o bien iniciará labores o actividades económicas.

Este trámite se puede realizar en línea a través del portal web y depende de la demanda podría demorar de 3 a 5 días.

A continuación te mostramos los pasos a seguir:

1. Preparación: es necesario que dispongas de acceso a internet, con un navegador (Chrome, Mozilla, Internet Explorer).

Posteriormente debes contar con un correo electrónico. Además, tener escaneado o una fotografía de buena calidad de tu Documento Personal de Identificación (DPI). Los formatos permitidos son PNG, JPG y PDF.

2. Ingresa al portal de la SAT: debes ingresar a la siguiente dirección https://portal.sat.gob.gt/portal/.

(Foto: Captura de pantalla)

Da clic en el menú de “Solicita tu NIT” e ingresa.

3. Pasos para la inscripción: al ingresar a la ventana de "Solicitar el Nit" aparecerá la ventana de ingresar correo electrónico:

(Foto: Captura de pantalla)

4. Código de seguridad: Al iniciar tu solicitud te mandan un código de seguridad al correo que ingresaste:

(Foto: captura de pantalla)

Tienes 30 días hábiles para completar el formulario enviado si no has finalizado se descartará. Se te enviará un código de seguridad al correo ya ingresado, este te permitirá poder ingresar al formulario durante este período.

4.1. Código de seguridad: Copia el código e ingresa al link que aparecerá en la parte inferior.

(Foto: Captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

5. Registrar tipo de contribuyente: Aquí selecciona el tipo de contribuyente, no importa si se trata de persona o negocio, o bien identificar a una persona jurídica, ente, patrimonio o bien.

(Foto: Captura de pantalla)

6. Ingresar datos: Luego de indicar el tipo de contribuyente deberás completar la información que marca el formulario en cada sección, cada campo debe ser llenado correctamente si no no podrás pasar a los siguientes pasos y la solicitud se tardará. Los campos son obligatorios a excepciones de algunos que no son necesarios dependiendo el contribuyente.

(Foto: Captura de pantalla)

7. Finalizar solicitud: Ingresados todos los campos, selecciona en el apartado “finalizar solicitud”, se visualizará un resumen de tus datos cargados, revisa y presiona el botón “enviar solicitud”.

(Foto: captura de pantalla)

7.1. Revisión: Al finalizar la solicitud si todos los datos son correctos se enviará el correo de confirmación o bien solicitando que corrijas la información si llega a estar mal.

Correo de solicitud rechazada:

El caso de esta solicitud el Departamento y Municipio de nacimiento estaba mal. (Foto: Captura de pantalla)

Correo de solicitud aprobada: en el mismo correo de aprobación se podrá consultar el listado de agencias en donde se agendó la cita para recoger el NIT.

(Foto: Captura de pantalla)

(foto: captura de pantalla)

8. Correo de aprobación: Recibirás un correo de confirmación para que te presentes a finalizar tu gestión en la Oficina o Agencia Tributaria que tu decidas, debes presentar los requisitos originales, fotocopia de DPI y el correo de confirmación. Recuerda que tienes 30 días hábiles para presentarte, a partir de que recibas este correo.

(Foto: captura de pantalla)

Al presentarte a la fecha y hora indicada en el correo de aprobación debes ser puntual ya que puedes perder tu cita. El trámite es personal. Al terminar el proceso contarás con tu NIT y acceso al portal en línea.