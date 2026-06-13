Accidente múltiple en ruta interamericana deja varios heridos

Al menos 25 personas resultaron heridas tras el percance.
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Una múltiple colisión de tránsito ocurrió en el kilómetro 45 de la ruta Interamericana, donde se vieron involucrados dos autobuses de transporte colectivo y seis vehículos livianos, según informaron los Bomberos Municipales Departamentales.
De acuerdo con el reporte, uno de los autobuses cubría la ruta desde la Ciudad de Guatemala hacia Quiché, mientras que el otro se dirigía hacia Tecpán, Chimaltenango.
Como resultado del accidente, los socorristas brindaron atención prehospitalaria a más de 25 personas que resultaron heridas en el percance.
Debido a la gravedad de las lesiones, cuatro de los afectados fueron trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango.
La situación complica la movilidad en el sector, sumándose a las inclemencias del tiempo con lluvias y tormentas eléctricas.