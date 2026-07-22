Accidente en la Aguilar Batres: colisión entre tráiler y camión deja dos heridos

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En el sector se generó tránsito lento debido a que uno de los vehículos terminó volcado y a la obstaculización de carriles.

Un accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada de este miércoles 22 de julio en la calzada Raúl Aguilar Batres y 48 calle, en la zona 12 de Villa Nueva.

Un tráiler y un camión pequeño colisionaron por causas que se desconocen, provocando que este último terminara volcado sobre la cinta asfáltica.

El camión volcado en el percance vial terminó volcado. (Foto: CBM)

Bomberos Municipales arribaron al lugar y le brindaron atención prehospitalaria a los dos tripulantes del camión volcado, quienes resultaron con leves heridas, por lo que fueron estabilizados en el lugar de los hechos.

Mientras que, el otro vehículo de transporte pesado terminó empotrado en el arriate central, dejando al piloto del mismo ileso.

Los dos tripulantes del camión resultaron con heridas leves. (Foto: CBM)

Esto provocó tránsito lento en el sector, pero minutos después fueron retirados con grúas los vehículos involucrados.

Agentes de tránsito coordinaron acciones y regularon la circulación vehicular en el área afectada.