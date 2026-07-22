Temblor de 4.5 sorprende a guatemaltecos este miércoles

El sismo fue sensible esta mañana y el epicentro ocurrió en las costas del Pacífico.
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Un temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 05:39 horas de este miércoles 22 de julio.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 4.5.
La región en donde se registró el epicentro fue en el océano Pacífico.
La profundidad del mismo ocurrió a 19.36 kilómetros, según el Insivumeh.