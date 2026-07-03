Ataque en la Aguilar Batres fue por intento de asalto al alcalde de Chuarrancho

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El alcalde de Churrancho, Roberto Gómez, fue víctima de un intento de asalto que derivó en disparos en la calzada Aguilar Batres.

Roberto Gómez, alcalde de Chuarrancho fue víctima de un intento de asalto ocurrido en la calzada Aguilar Batres y 17 calle de zona 11, sin embargo, su escolta logró repeler el ataque.

Información de testigos indican que sujetos intentaron despojarlo de sus joyas mientras se conducía en su vehículo al salir de un restaurante de comida rápida. Sin embargo, uno de sus guardaespaldas logró repeler el ataque causando una herida a uno de los asaltantes.

Según los bomberos municipales que atendieron la emergencia, el lugar auxiliaron a un hombre de aproximadamente 30 años de edad con una herida por proyectil de arma de fuego en el cráneo.

Los bomberos municipales reportaron el traslado de una persona con una herida en el cráneo. (Foto: CBM/Soy502)

Los socorristas reportaron el traslado de la persona herida al hospital Roosevelt, mientras autoridades competentes resguardan la escena del crimen.

El herido fue trasladado al hospital Roosevelt por bomberos municipales. (Foto: CBM/Soy502)

Es de destacar que Gómez asumió el cargo, luego del trágico asesinato del exalcalde Gerson Saúl Ajcúc, ocurrido en febrero de 2025.

Además, tanto Ajcúc como Gómez fueron electos en las elecciones del 2023 por el partido político Vamos.