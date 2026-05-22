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Alejandro Sanz regresa a los escenarios incluyendo Guatemala

  • Por Selene Mejía
22 de mayo de 2026, 16:44
Alejandro Sanz regresa a los escenarios mundiales. (Foto: Oficial)

Alejandro Sanz regresa a los escenarios mundiales. (Foto: Oficial)

A través de ASA Promotions se informó el regreso de Alejandro Sanz a Guatemala. 

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"¿Y ahora qué?", es el nombre de la gira con la que el español lleva su romance al mundo. 

alejandro sanz gira 2

"Viviremos una noche llena de recuerdos y nostalgia que solo Sanz sabe hacernos vivir", se explica en el anuncio que se hizo viral. 

Fecha

El concierto se llevará a cabo el 21 de noviembre en Explanada 5.

Boletos

Las entradas estarán disponibles pronto en www.ticketasa.gt, ingresa aquí. 

MIRA: 

sanz gira 2

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