Alejandro Sanz regresa a los escenarios incluyendo Guatemala

A través de ASA Promotions se informó el regreso de Alejandro Sanz a Guatemala.
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"¿Y ahora qué?", es el nombre de la gira con la que el español lleva su romance al mundo.
"Viviremos una noche llena de recuerdos y nostalgia que solo Sanz sabe hacernos vivir", se explica en el anuncio que se hizo viral.
Fecha
El concierto se llevará a cabo el 21 de noviembre en Explanada 5.
Boletos
Las entradas estarán disponibles pronto en www.ticketasa.gt, ingresa aquí.
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