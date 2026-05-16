El inesperado mensaje que Marco Antonio Solís dedicó a Guatemala (video)

Marco Antonio Solís subió al escenario del estadio Cementos Progreso, para complacer con sus nostálgicas canciones en su tour "Gratitud" y para empezar, dedicó un emotivo discurso.
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Miles de fans acudieron a la cita con el mexicano para sacarse el despecho o para celebrar el amor en una inolvidable noche.
De manera sorpresiva habló con un amor hacia el país, que no pasó desapercibido:
"Qué bendición es regresar a este hermoso país, muchísimas gracias por su presencia y por todo el esfuerzo que han hecho para llegar a esta cita, donde la vida nos ha hecho estar juntos, gracias de corazón", expresó.
Luego habló de su sentir por Guatemala y dio un sabio consejo para que los presentes se sumergieran en su música:
"Siento que venir a Guate ya es venir a casa, de verdad que sí, ¡gracias!, nos reciben con tanto cariño desde el inicio, hasta que nos vamos, siempre es un lugar hermoso, Dios bendiga a Guatemala en todos los sentidos" dijo.
"Pásenla bien y como siempre, la invitación es a abrir el corazón con las puertas de par en par y, hablar de lo que ocurre dentro de nosotros, lo más importante, nuestras emociones, nuestros sentimientos, vamos a expresarlo".
"No puedo olvidarla" fue uno de los primeros temas elegidos para ensalsar el momento.
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