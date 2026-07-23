Allanamientos permiten la captura de 25 presuntos extorsionistas este jueves

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Aparte de los 25 extorsionistas, capturaron a cuatro personas que se dedicaban a robar vehículos.

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Desde las primeras horas de este jueves 23 de julio, las fuerzas de seguridad ejecutaron 29 órdenes de captura en Guatemala y Quetzaltenango por medio de 116 allanamientos.

Las personas capturadas son señaladas de extorsionar y de robar vehículos en distintos puntos del país, 25 de ellos son presuntos extorsionistas, mientras que los otros cuatro se dedicaban a robar vehículos.

Los operativos permitieron ejecutar órdenes de captura autorizadas por diferentes juzgados, a la vez de recopilar más indicios para fortalecer las investigaciones contra grupos delictivos que operan en ambos departamentos.

29 personas resultaron capturadas en los departamentos de Guatemala y Quetzaltenango. (Foto: PNC)

Pertenecían a estructuras criminales

Tras realizar las identificaciones correspondientes, se determinó que 12 de los detenidos son terroristas de la banda criminal autodenominada White Fence 13 y los demás son integrantes de la mara 18.

La Policía Nacional Civil también (PNC) reportó el decomiso de tres fusiles, una escopeta, una carabina y varias pistolas, algunas de las armas cuentan con documentación legal.

Los hallazgos fueron puestos a disposición de un análisis en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y así confirmar o descartar su vinculación a crímenes y atentados cometidos contra varios ciudadanos.

En otras viviendas fueron decomisadas drogas, documentos bancarios y otros indicios que fortalecerán los procesos bajo investigación.

Además, fueron retiradas cámaras de videovigilancia clandestinas que fueron colocadas por delincuentes para controlar y extorsionar a ciudadanos.