Anuncian que 200 buses se unirán a manifestación por el costo de combustibles

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Los transportistas indican que un subsidio ya no representa una solución real para la continuidad del servicio.

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Operadores del transporte urbano de la Ciudad de Guatemala y Mixco convocaron a una marcha pacífica para el viernes 24 de julio debido al incremento de precios en el combustible, sobre todo en el diésel, que es la que más consumen dichos transportes.

Por medio de una carta enviada al Ministerio de Gobernación, la Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala (CATUG) y la Cámara de Movilidad Estratégica de Transporte (CADEMET) expresaron que el aumento del diésel y de los insumos mantiene a los conductores en situación financiera complicada.

La manifestación está programada para el viernes 24 de julio y prevén movilizar 200 unidades de transporte, realizando un recorrido hacia la Municipalidad de Guatemala, el Palacio Nacional y el Congreso de la República.

Carta que se envió al Ministerio de Gobernación por parte de la CATUG y CADEMET. (Foto: RRSS)

Sobre la carta enviada a Gobernación

"Consideramos que un nuevo subsidio directo al combustible ya no representa una solución real para el sector ni para la continuidad de la operación", señala el documento firmado por Saúl Umaña, presidente de CATUG, y Walter Montiel, presidente de CADEMET.

Según los transportistas, el alza en diésel, repuestos, llantas y mantenimiento ha puesto al sistema "en una situación financiera extremadamente delicada".

Los dirigentes también reiteraron su disposición a dialogar, pero piden propuestas concretas para enfrentar la crisis de costos operativos.