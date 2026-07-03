Allegri inicia una nueva etapa en el Nápoli tras su fiasco en el AC Milan

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El Nápoli oficializó este viernes la contratación de Massimiliano Allegri como nuevo entrenador del primer equipo, en sustitución de Antonio Conte, quien dejó el cargo tras dos temporadas al frente del vigente subcampeón de la Serie A.

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El técnico italiano, de 58 años, llega apenas unas semanas después de ser destituido por el AC Milan. El club napolitano confirmó que firmó un contrato por tres temporadas y será el encargado de mantener la competitividad de un equipo que conquistó el Scudetto en 2025 y terminó segundo en la campaña más reciente.

Aunque su etapa en el conjunto milanista concluyó tras una decepcionante temporada en la que los rossoneri quedaron fuera de la próxima Liga de Campeones, Allegri presume un destacado palmarés.

A lo largo de su carrera ha conquistado seis títulos de la Serie A (cinco con la Juventus y uno con el Milan), además de haber alcanzado dos finales de la Liga de Campeones.

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Allegri asume como nuevo DT para la próxima temporada. Vamo el clu pic.twitter.com/PpRnOV5wR4 — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) July 3, 2026

En el conjunto partenopeo heredará la base del proyecto construido por Conte, con figuras como el escocés Scott McTominay.

Su llegada también representa un nuevo desafío por la convivencia con el presidente Aurelio De Laurentiis, conocido por su fuerte carácter.

Una gran etapa juntos.



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El relevo en el banquillo del Napoli forma parte de una profunda reestructuración en la Serie A, donde casi la mitad de los clubes afrontarán la próxima temporada con un nuevo entrenador.