¡Ambiente cálido y soleado! El pronóstico del clima para este 2 de julio

Las autoridades recomiendan tomar precauciones por lluvias locales.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), dio a conocer el pronóstico del clima para el próximo jueves 2 de julio.
Durante la mañana se pronostican posibles nublados y lloviznas ligeras, especialmente en Izabal y Petén. Mientras, en el resto del país se prevé nubosidad dispersa durante el día.
Además, viento ligero o moderado podría permanecer en el Altiplano Central, Valles de Oriente y algunas zonas de occidente.
Por la tarde, se pronostican pocas nubes o nubosidad dispersa, así como baja probabilidad de lluvias en todo el territorio nacional. Sin embargo, no se descarta que existan lluvias asociadas a condiciones locales sobre Bocacosta y Caribe.
El Insivumeh también hace las recomendaciones sobre las precauciones que se debería tomar en las cercanías de ríos, ante la posibilidad de lluvias repentinas.