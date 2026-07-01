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Incrementa la cifra de emergencias atendidas durante esta época de lluvia

  • Por Reychel Méndez
01 de julio de 2026, 11:16
Las lluvias han provocado inundaciones, derrumbes y caída de árboles.&nbsp;(Foto: Conred)

Las lluvias han provocado inundaciones, derrumbes y caída de árboles. (Foto: Conred)

Conred indicó que durante esta temporada de lluvias se han atendido 643 emergencias en el territorio nacional y al menos 12,915 personas han sido afectadas.

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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), dio a conocer por medio de un boletín informativo que se mantienen acciones de coordinación, monitoreo y atención ante las emergencias registradas durante la época de lluvias 2026.

De ese modo, informaron que al 1 de julio se han atendido 643 emergencias en el territorio nacional, las cuales han sido provocadas principalmente por inundaciones, caída de árboles, fuertes vientos y deslizamientos.

Como resultado de estos eventos, al menos 12,915 personas han sido afectadas, 321 permanecen albergadas.

Las autoridades recomienda a la población mantenerse prevenida en lo que queda de temporada de lluvias. (Foto: Archivo/Soy502)
Las autoridades recomienda a la población mantenerse prevenida en lo que queda de temporada de lluvias. (Foto: Archivo/Soy502)

Además, En el sector vivienda, se contabilizan 2,662 viviendas con algún nivel de afectación, distribuidas en 226 con daño leve, 2,338 con daño moderado y 98 con daño severo.

En cuanto a los departamentos más afectados, Alta Verapaz, continúa siendo el que tiene mayor cantidad de emergencias registradas durante la temporada, con 123 eventos.

Las coordinadoras continúan monitoreando y recomiendan a la población seguir las instrucciones y recomendaciones mientras continúa la temporada de lluvia. 

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