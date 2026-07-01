Incrementa la cifra de emergencias atendidas durante esta época de lluvia

Conred indicó que durante esta temporada de lluvias se han atendido 643 emergencias en el territorio nacional y al menos 12,915 personas han sido afectadas.
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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), dio a conocer por medio de un boletín informativo que se mantienen acciones de coordinación, monitoreo y atención ante las emergencias registradas durante la época de lluvias 2026.
De ese modo, informaron que al 1 de julio se han atendido 643 emergencias en el territorio nacional, las cuales han sido provocadas principalmente por inundaciones, caída de árboles, fuertes vientos y deslizamientos.
Como resultado de estos eventos, al menos 12,915 personas han sido afectadas, 321 permanecen albergadas.
Además, En el sector vivienda, se contabilizan 2,662 viviendas con algún nivel de afectación, distribuidas en 226 con daño leve, 2,338 con daño moderado y 98 con daño severo.
En cuanto a los departamentos más afectados, Alta Verapaz, continúa siendo el que tiene mayor cantidad de emergencias registradas durante la temporada, con 123 eventos.
Las coordinadoras continúan monitoreando y recomiendan a la población seguir las instrucciones y recomendaciones mientras continúa la temporada de lluvia.