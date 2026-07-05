Antigua derrota a Municipal R-19 y avanza a semifinales de la Supercopa Bantrab

Antigua no tuvo complicaciones para sellar su boleto a las semifinales de la Supercopa Bantrab tras golear 5-0 al Deportivo Municipal R-19 en el estadio David Ordóñez Bardales, en Zacapa.
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El conjunto panzaverde encaminó la victoria al minuto 25, cuando Agustín Maziero convirtió un penal. Poco después, los gallos se quedaron con un hombre menos por la expulsión de Pablo Lainez, sancionado con tarjeta roja tras una fuerte entrada.
Con la superioridad numérica, el equipo colonial tomó el control del encuentro y amplió la ventaja antes del descanso gracias a David Moreno.
En la segunda mitad, Óscar Castellanos firmó el 3-0 al minuto 51. Maziero completó su doblete al 62 para el cuarto tanto, mientras que Iván Camilo Mora cerró la goleada con el definitivo 5-0 para asegurar el boleto a la siguiente fase del torneo.
La Supercopa continuará este domingo con tres encuentros que definirán a los restantes semifinalistas.
Destacan las visitas de Xelajú a Santa Lucía Cotzumalguapa y de Aurora a Chiquimulilla, mientras que Fraijanes, verdugo de Mixco en la ronda anterior, se medirá a Nueva Santa Rosa. Todos los encuentros serán a las 11:00 a. m.