Anuel AA confirmó su separación con Karol G en un "en vivo"

A través de un "en vivo" en su cuenta de Instagram, el cantante puertorriqueño Anuel AA confirmó que terminó su relación con la reguetonera Karol G.

El cantante urbano agregó que dejaron su noviazgo desde hace 4 meses.

“He visto muchas cosas: de que Anuel y Karol se alejaron o se dejaron, inventándose historias bien locas de ella y de mí, también. Karol y yo, ahora mismo, no estamos juntos. Llevamos como cuatro meses que no estamos juntos. No tenemos una mala relación ni comunicación, estamos bien”, contó.

Esto lo aclaró después de mucha especulación y de las preguntas insistentes de los fanáticos.

“Obviamente, yo la amo y ella me ama, pero ya, definitivamente, Karol decidió tomar su rumbo y yo también” expresó de ella.

“Anuel y yo decidimos alejarnos de las redes sociales porque nos convertimos en un blanco. Si algo definitivo sucediera, seremos nosotros los que lo comuniquemos”, había expresado Karol en entrevistas.

