Antigua: anuncian el Festival de Las Flores en Antigua Guatemala en su décima edición

-

La décima edición del Festival de Las Flores en Antigua Guatemala se aproxima con color, arte y naturaleza.

La Antigua Guatemala cumplirá su décima edición siendo el escenario del Festival de Las Flores este 2026, por lo que la cuenta regresiva para disfrutar del arte, color y naturaleza se aproxima.

La Ciudad Colonial será el punto de encuentro de visitantes extranjeros y locales para disfrutar bajo el lema "Ciudad Floreciente".

La fecha está programada para este sábado 14 y domingo 15 de noviembre, por lo que se espera que La Calle del Arco, el Parque Central y el Tanque de la Unión, estén llenos de flores, naturaleza y belleza representando la cultura de Guatemala.

El festival buscará conectar el arte con las emociones y el arte, por lo que este 2026, el objetivo será resaltar una ciudad donde la belleza nace de su gente, de sus calles empedradas, de sus fachadas, de sus mercados, de sus volcanes y de cada rincón que la hace única.

"No se trataba de llenar una ciudad de flores, sino de descubrir una ciudad que siempre supo florecer".