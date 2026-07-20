Video: Volcán de Fuego expulsa ceniza este lunes

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Vecinos de áreas aledañas reportan fuerte actividad del volcán de Fuego, incluyendo lanzamiento de ceniza.

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Este 20 de julio de 2026 residentes de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez y San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, reportaron caída de ceniza y humo bajando por las faldas del volcán de Fuego.

Foto: cortesía Rosendo Morales.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) compartió un mapa que marca los lugares donde está cayendo ceniza: Chimaltenango, Escuintla, Sololá y Suchitepéquez.

Actividad del volcán de Fuego

El volcán de Fuego está situado entre Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, al centro-sur de Guatemala, es el más activo de Guatemala y Centroamérica, considerado como uno de los más activos del mundo.​

El 3 de junio de 2018 el coloso registró lanzamiento de material piroclástico que llegó a poblaciones cercanas con una cifra de 202 muertos y 229 desaparecidos.

En aquel momento, las zonas más afectadas fueron Escuintla, Alotenango y San Pedro Yepocapa, que quedaron soterradas. Más de dos mil personas fueron evacuadas a albergues temporales.

Reportan caída de ceniza y fuerte actividad del volcán de Fuego. Video: cortesía Rosendo Morales. @soy_502 #Guatemala pic.twitter.com/PuOd9Htuig — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) July 20, 2026