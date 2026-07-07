Anuncian Festival de Canto para personas con discapacidad visual en Guatemala

-

La ACCD Guatemala realizará el Festival Internacional de Canto para Personas con Discapacidad Visual el próximo 25 de julio en el Conservatorio Nacional de Música.

TE PUEDE INTERESAR: El coleccionista que rescata la historia de Guatemala a través de sus monedas

La Asociación de Ciegos para la Cultura y el Deporte (ACCD) afina los preparativos para la décimo séptima edición del Festival Internacional de Canto para Personas con Discapacidad Visual que se realizará el próximo 25 de julio, de 3:00 a 6:00 de la tarde, en el Conservatorio Nacional de Música. La actividad será gratuita y abierta a todo público.

Carlos García, director de Cultura de la ACCD, explicó que la organización trabaja desde 2009 para impulsar la cultura, el deporte y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad visual.

El festival se llevará a cabo el 25 de julio de 3:00 a 6:00 de la tarde con entrada libre para todo el público en el Conservatorio Nacional de Música. (Foto: vía ACCD)

Festival Internacional

Indicó que el festival nació como un espacio para que los participantes encontraran en la música una forma de expresión y, al mismo tiempo, contribuyeran a visibilizar sus capacidades ante la sociedad.

Según García, a lo largo de estos años el proyecto ha permitido que varios participantes desarrollen una carrera artística, incluso algunos han grabado producciones musicales y otros forman parte del Coro Nacional de Personas con Discapacidad del Ministerio de Cultura y Deportes.

García detalló que previo al festival internacional se realiza uno a nivel nacional para elegir a los representantes guatemaltecos que competirán en el certamen final. En esta edición, los ganadores fueron José Miguel Cruz, quien obtuvo el primer lugar, y José Rolando Morales Reyes, el segundo.

El proyecto ha impulsado carreras artísticas, permitiendo a algunos grabar discos o integrarse al Coro Nacional de Personas con Discapacidad. (Foto: vía ACCD)

Para el encuentro internacional a finales de julio ya está confirmada la participación de delegaciones de Cuba, México, Honduras y El Salvador; mientras que Chile y República Dominicana podrían sumarse en los próximos días.

Además, en ediciones anteriores también han participado artistas de países de Colombia, Ecuador, Paraguay, Panamá e incluso España.

Según García uno de los principales desafíos, ha sido ampliar el alcance del festival más allá de la población con discapacidad visual.

Sin embargo, considera que el crecimiento del evento demuestra que cada año más personas conocen la iniciativa y contribuyen a difundirla.

Sobre ACCD Guatemala

Además del festival de canto, la ACCD desarrolla programas de deporte adaptado, entre ellos fútbol para personas con discapacidad visual, ajedrez, senderismo y ascenso a volcanes.

También ofrece capacitaciones sobre derechos de las personas con discapacidad, herramientas tecnológicas y orientación para facilitar la inserción laboral de quienes adquieren una discapacidad visual.

La asociación imparte talleres sobre derechos, tecnología y orientación para la inserción laboral de personas con discapacidad visual. (Foto: vía ACCD)

García también invitó a quienes deseen colaborar como voluntarios a acercarse a la ACCD a través de sus redes sociales.

Explicó que el apoyo de personas sin discapacidad visual es fundamental para la organización de las actividades que realizan durante el año.

Asimismo, extendió la invitación a la población para asistir al festival y disfrutar de una jornada dedicada a la música y la inclusión.

Destacó que el evento busca demostrar que la discapacidad visual no representa un límite para desarrollar el talento y que, por el contrario, es una oportunidad para romper barreras y acercar a más personas a una sociedad más inclusiva.