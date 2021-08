Diputados creen que venció el tiempo para aprobar el Estado de Calamidad

La Junta Directiva del Congreso convocó a una sesión urgente para conocer el Estado de Calamidad, pero diputados consideran que por la tardanza del Ejecutivo, el Decreto sería ilegal.

VER TAMBIÉN: Giammattei aún no envía Estado de Calamidad al Congreso

El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, emitió la convocatoria para una sesión ordinaria el próximo miércoles a las 14 horas y especifica que es para conocer el Decreto Gubernativo 6-2021 del Ejecutivo, a través del cual el Consejo de Ministros aprobó el Estado de Calamidad por el incremento de casos de Covid-19.

Sin embargo, el documento fue enviado hasta este martes 17 de agosto, pese a que fue publicado el sábado 14 en el diario oficial.

De acuerdo con el artículo 138 de la Constitución, el Ejecutivo debe convocar al Congreso para que dentro de un término de tres días conozca, ratifique, modifique o impruebe el Decreto, plazo que vencía el lunes, después de ser publicado.

Mientras que la Ley de Orden Público, en su artículo 6, establece que el Organismo Legislativo debe ser informado "inmediatamente" después de "emitido" el Estado de Calamidad.

Patricia Letona, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, aseguró que el Decreto no fue enviado el lunes, debido a que "no trabajaron y no había quién lo recibiera".

Sin embargo, la Dirección Legislativa del Congreso mantiene una ventanilla especial que se mantiene disponible durante, incluso, los fines de semana y días festivos.

Oposición

Orlando Blanco, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), aseguró que el Decreto llegó de manera tardía al Congreso y que aprobarlo sería ilegal.

Además, consideró que se hizo de esta manera con el propósito de culpar a los legisladores, debido a que el Ejecutivo no tenía los votos necesarios para aprobar el Estado de Calamidad, porque muchos congresistas lo consideran inoportuno, intrascendente y "sobre todo promotor de opacidad y piñatización de los recursos públicos, pues se autoriza a todas las dependencia no utilizar la Ley de Contrataciones del Estado".

PERDIÓ VIGENCIA EL ESTADO DE CALAMIDAD al haber transcurrido más de 72 horas (plazo fijado por la Constitución Política de la República art. 138) y que el @CongresoGuate no haya conocido dicho decreto en ese plazo para su ratificación, modificación ó improbación. pic.twitter.com/OeFUmJJUGE — Orlando Blanco (@OrlandoBlancoL) August 17, 2021

Mientras que la Bancada Semilla calificó de "demagogia" la declaratoria del Estado de Calamidad porque "no resuelve la crisis de la pandemia ni la hospitalaria" y aseguran que la Administración de Giammattei "ha negociado anómalamente la compra de vacunas, adjudicó ventas de medicamentos para Covid-19 a farmacéuticas opacas y se enriqueció con capital público a sus allegados".

El Estado de Calamidad es útil si propone medidas y objetivos precisos. Esta propuesta de @DrGiammattei es todo lo contrario: es una burla a la seriedad de la situación que viven los y las guatemaltecas. pic.twitter.com/0iCBFS6Fbj — Bancada Semilla (@BancadaSemilla) August 17, 2021

Para la diputada Evelyn Morataya, el país no necesita un Estado de Calamidad, sino que es necesario que se "acepte el fracaso" y argumenta que, a la fecha, tendría que haber una vacunación de 10.5 millones de personas, pero sólo llevan 567.7 mil.

Otro Estado de Calamidad NO es lo que necesita el @GuatemalaGob. Lo que necesita es aceptar su fracaso en todo.



A la fecha, tendría que haber vacunado a 10,529,192 personas para evitar colapso en hospitales y muertes. Y sólo 567,755 han recibido dos dosis de vacunas Covid-19. pic.twitter.com/Nqkuf9caMC — Evelyn Morataya (@EvelynMorataya) August 17, 2021

Hasta diputados que han sido aliados con el Gobierno han manifestado su oposición al Estado de Calamidad. Uno de ellos es Álvaro Arzú, quien también cuestionó sobre el tiempo de envío y aprobación.