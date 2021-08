Giammattei aún no envía Estado de Calamidad al Congreso

Pese a que se aprobó en una reunión de Consejo de Ministros convocada de Urgencia, el presidente Alejandro Giammattei aún no envía al Congreso el Estado de Calamidad.

El Decreto Gubernativo 6-2021 fue publicado el sábado 14 de agosto en el diario oficial, pero aún debe de ser conocido, modificado o aprobado por los legisladores.

En su mensaje a la nación, Giammattei pidió a los diputados reunirse de urgencia para aprobar el Estado de Calamidad, sin embargo, pasó el día y el documento no se envió al Organismo Legislativo.

Incluso, el diputado Álvaro Arzú criticó esa acción en sus redes sociales: "La Ley de Orden Público es clara cuando dice que el Presidente debe enviar el decreto INMEDIATAMENTE al Congreso luego de ser emitido".

Además, cuestionó: "Fue emitido el viernes y resulta que lo van a enviar hasta el martes. ¿Tiene o no urgencia el Gobierno de Guatemala?".

La secretaria de Comunicación de la Presidencia, Patricia Letona, aseguró a Soy502, que el Decreto no fue enviado al Congreso, debido a que "hoy no trabajaron, no había quién lo recibiera".

Sin embargo, la Dirección Legislativa del Congreso siempre ha mantenido un espacio de atención ciudadana y muchos documentos urgencias son recibidos, incluso, durante los fines de semana o en horas de la noche.