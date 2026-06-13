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Árbol cae dentro de vivienda tras fuertes lluvias en Mixco (video)

  • Por Susana Manai
13 de junio de 2026, 17:26
La Municipalidad de Mixco reportó el incidente esta tarde. (Foto: MuniMixco)

La Municipalidad de Mixco reportó el incidente esta tarde. (Foto: MuniMixco)

Las torrenciales lluvias que se presentaron este 13 de junio dejó varios estragos en el municipio de Mixco.

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Las lluvias registradas durante la tarde de este sábado provocaron la caída de un árbol en la 5a. avenida y décima calle de la colonia San Jacinto, zona 10 de Mixco.

La Municipalidad reportó el incidente e indicó que personal municipal se trasladó al lugar para realizar el corte y retiro del árbol. 

Pese al percance, no se reportaron personas afectadas o heridas como consecuencia del desplome del árbol. 

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