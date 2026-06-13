México: Asesinan al alcalde en medio de disputa de cárteles

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La zona donde ocurrió el asesinato presenta actividad de grupos vinculados al narcotráfico.

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Joel Bravo, alcalde del municipio de San Miguel Amatitlán, en el estado de Oaxaca, México, fue asesinado a balazos en una zona marcada por la presencia y disputa de grupos del narcotráfico.

La Fiscalía de Oaxaca confirmó que el jefe edil sufrió una agresión con disparos de arma de fuego, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer mayores detalles.

El hecho se registró en este municipio de aproximadamente 6,900 habitantes, ubicado al sur del país, donde organizaciones criminales mantienen una disputa por las rutas utilizadas para el tráfico de drogas.

Autoridades mexicanas desplegaron un operativo para localizar a los responsables del crimen. (Foto: El Universal, México)

Tras el crimen, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó el asesinato y aseguró que las autoridades no permitirán que la violencia se imponga sobre la ley ni sobre la decisión de las comunidades.

Por su parte, la fiscalía regional informó que reforzó la seguridad en el área y puso en marcha un operativo con apoyo de fuerzas federales con el objetivo de localizar y capturar a los responsables del ataque.

Condeno enérgicamente el cobarde asesinato del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, ocurrido este día en la región Mixteca.



Expreso mis más sinceras condolencias y toda mi solidaridad a su familia, amistades, colaboradores y al pueblo de San Miguel Amatitlán. Lamentamos… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) June 13, 2026

Oaxaca es uno de los estados donde mantienen presencia los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, dos de las organizaciones criminales más poderosas de México.

La violencia relacionada con el narcotráfico ha cobrado la vida de cerca de un centenar de alcaldes mexicanos desde 2006, año en que el país registró un incremento en los enfrentamientos entre grupos criminales y las fuerzas de seguridad.

Uno de los casos más recientes fue el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de un municipio en la región aguacatera del estado de Michoacán, un crimen que fue vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

*Con información de AFP