Juegos Centroamericanos 2025: así se distribuyeron algunos de los recursos utilizados

-

El Comité Olímpico Guatemalteco indicó que los fondos transferidos fueron liquidados mediante documentación contable.

TE PUEDE INTERESAR: Así luce el Estadio Doroteo Guamuch durante nueva fase de remodelación

Durante una citación en el Congreso, diputados señalaron que el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) habría destinado cerca de Q60 millones a la organización de los Juegos Centroamericanos y subvenciones a otras organizaciones, recursos que, según los legisladores, pudieron utilizarse para fortalecer el deporte nacional.

En la actividad, representantes del COG explicaron que la realización de los Juegos representó una inversión de Q59.1 millones donde participaron 696 atletas, la delegación más grande. Sin embargo, de esta cantidad solo algunos montos fueron detallados durante la citación.

Autoridades del COG indicaron que también se destinaron recursos a beneficio de los atletas. (Foto: Wilder López/Soy502)

Dentro de ese monto se incluyeron gastos relacionados con logística, organización de competencias, ceremonias, hospedaje y apoyo a las delegaciones participantes.

El Comité Olímpico Guatemalteco habría destinado cerca de Q60 millones a la organización de los Juegos Centroamericanos y subvenciones a otros comités olímpicos, recursos que pudieron utilizarse para fortalecer el deporte nacional, según el diputado José Chic.

: Wilder López pic.twitter.com/OQx6lQ4S8u — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) June 16, 2026

Comités Olímpicos

Gerardo Estrada, gerente del COG, describió la entrega de Q12.9 millones en subvenciones a los comités olímpicos de los países centroamericanos Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. que participaron en las justas y aseguró que dichos recursos cubrieron parte de los gastos de hospedaje y alimentación de las delegaciones durante su estancia en Guatemala.

Las autoridades indicaron que las transferencias fueron aprobadas mediante un reglamento específico y posteriormente liquidadas con facturas emitidas en el país y otros documentos de respaldo.

Ceremonia Inaugural

El Comité Olímpico informó que la inauguración y clausura tuvieron un costo conjunto de Q4.3 millones y según Estrada "el 92% de los recursos fueron recursos internacionales"

De esa cifra, alrededor de Q3.3 millones correspondieron a la contratación de una empresa internacional encargada de la producción y coordinación del acto inaugural.

Durante la citación también se indicó que los integrantes del Comité Ejecutivo del COG reciben dietas de Q5 mil por reunión.

Estrada dijo que normalmente se realizan dos reuniones por semana, aunque el número puede variar dependiendo de las necesidades administrativas, dando un total aproximado de Q40 mil por cada miembro ejecutivo del comité.

Los integrantes del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico reciben dietas de Q5 mil por reunión y normalmente se realizan dos reuniones por semana.

: Wilder López pic.twitter.com/hRRv1qldQU — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) June 16, 2026

Infraestructura deportiva

Frente a los cuestionamientos sobre la distribución de estos recursos, las autoridades señalaron que uno de los logros fue la inversión a la infraestructura deportiva y la inversión para el atleta:

Q36 millones destinados a campamentos de preparación

Q20 millones para asistencia técnica

Q21 millones para programas de retención de talento.

Además, afirmó que los Juegos permitieron adquirir equipo especializado para distintas disciplinas deportivas como aparatos para gimnasia, implementos para bádminton y equipamiento para instalaciones acuáticas, recursos que continúan siendo utilizados por las federaciones deportivas nacionales.

Los datos fueron presentados durante la citación presidida por el diputado José Chic, presidente de la Comisión del Deporte en Guatemala.