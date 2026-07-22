Así está el tránsito tras los bloqueos que se registraron hoy

Durante la mañana de este martes se reportaron bloqueos en la calzada Roosevelt y en la Avenida Petapa.
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Bloqueos y protestas debido al incremento en los costos del combustible complicaron el paso vehicular en la Ciudad de Guatemala, durante la mañana de este martes 21 de julio.
Tras varias horas de tráfico complicado, el paso se liberó en la calzada Roosevelt y en la Avenida Petapa.
Durante esta tarde, Amilcar Montejo, director de Comunicación de EMETRA reportó que no se encuentran protestas o bloqueos relacionados al costo de la gasolina.
Las autoridades de tránsito recomiendan conducir con precaución y seguir las instrucciones que brindan los agentes.