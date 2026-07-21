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Dos mujeres resultaron heridas luego que un vehículo cayera al barranco

  • Por Reychel Méndez
21 de julio de 2026, 15:30
Dos mujeres fueron atendidas por los socorristas. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Dos mujeres fueron atendidas por los socorristas. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El vehículo perdió el control y terminó cayendo en un barranco en la carretera que conduce al pacífico.

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Dos mujeres resultaron heridas tras un percance vial registrado en el kilómetro 95 de la carretera que conduce al Pacífico.

Un vehículo particular que circulaba por esta carretera, perdió el control y terminó cayendo en un barranco.

El vehículo terminó volcado en el interior de un barranco(Foto: CVB)
El vehículo terminó volcado en el interior de un barranco(Foto: CVB)

Bomberos Voluntarios de la estación de Santa Lucía Cotzumalguapa fueron solicitados ya que se reportaron personas heridas.

Al arribo de los socorristas, se hicieron las revisiones primarias y estabilizaron a las víctimas, posteriormente fueron trasladadas al Hospital Nacional de Escuintla, donde quedaron bajo observación médica.

Las mujeres fueron trasladadas a un centro asistencial. (Foto: CVB)
Las mujeres fueron trasladadas a un centro asistencial. (Foto: CVB)

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