VIDEO: así fue el secuestro de periodista mexicana hallada sin vida

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Las imágenes muestran el momento en que hombres armados y encapuchados irrumpen la vivienda de la periodista.

EN CONTEXTO: Localizan sin vida a periodista mexicana que había sido secuestrada

Las autoridades mexicanas informaron este viernes que encontraron el cuerpo de una periodista secuestrada por hombres armados a principios de junio.

El secuestro de Roxana Guzmán en su casa quedó registrado en un espeluznante video. Sus restos fueron hallados hace días en una vivienda e identificados, indicó la fiscalía del estado de Veracruz (este) en un comunicado.

Voy con información de última hora.



La Fiscalía General del Estado de Veracruz, confirma que hallaron sin vida a la periodista, Roxana Guzmán, en Veracruz.



Su privación de la libertad quedó en video.



Hay ocho detenidos relacionados relacionados con el caso. pic.twitter.com/G0JMkbc4U2 — Irving (@IrvingPineda) July 3, 2026

Ocho personas fueron detenidas por el delito de homicidio, entre ellas cuatro hombres que se desempeñaban como policías municipales al momento del crimen, añadió la fiscalía.

Los agentes "proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo" que secuestró a la comunicadora, según las investigaciones de la fiscalía.

Guzmán dirigía un medio digital en Veracruz, uno de los estados que registra más crímenes contra periodistas en México.

Otros dos periodistas ya habían sido asesinados este año en esa región.

El portal de Guzmán opera en Facebook y difunde noticias y denuncias de Nanchital, una comunidad de unos 30.000 habitantes.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que cuenta más de 150 comunicadores asesinados desde 1994.