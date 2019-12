Así justificó el Gobierno el pequeño incremento al salario mínimo

El Gobierno del presidente Jimmy Morales decidió despedirse con un incremento al salario mínimo. Pero, no fue a todos los sectores productivos, y tampoco fue lo que esperaban los empleados.

Según el acuerdo publicado este lunes en el Diario de Centro América, para las actividades no agrícolas, el salario mínimo tuvo un incremento de 2.72 quetzales; y para las exportadoras y de maquila el aumento será de 2.42 quetzales. Mientras que la labor agrícola no tuvo incremento.

Gabriel Aguilera, ministro de Trabajo, participó en la reunión de Gabinete de Gobierno, al concluir ofreció una conferencia de prensa en la que justificó la decisión del presidente Morales.

Antes de justificar la decisión del mandatario, Aguilera recordó que en el país no existe una política nacional del salario, por lo que se utilizó la fórmula propuesta de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que ha sido adoptada por el Programa Nacional de Competitividad, la cual arrojó tres diferentes escenarios, pero al análisis se sumaron las condiciones económicas mundiales y nacionales.

Además, el funcionario aseguró: "Hemos hecho análisis en el país y verificamos que el único departamento que paga salario mínimo vigente es el de Guatemala, el resto de departamentos en el país no lo paga, lo que significa que no se está en la capacidad de cubrir ese pago", por esta razón se optó no hacer un incremento, para promover el crecimiento y la inversión.

El Código de Trabajo establece que el Ministerio de Trabajo es el encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones laborales. (Foto: Captura de pantalla)

Sin embargo, el Código de Trabajo obliga al Ministerio, a través de la Inspectoría General a velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en ley, pactos colectivos y otras, como el pago del salario mínimo.

El ministro de Trabajo adelantó que dejarán al nuevo gobierno una propuesta de política nacional del salario, en la que se contempla, entre otras cosas, que el salario mínimo sea revisado cada tres años, "como funciona en otros países".