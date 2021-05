Así luce el actor de "Stuart Little" en la actualidad

Jonathan Lipnicki, mejor conocido por su papel de "George Little", ya creció y su evidente cambio físico se ha viralizado.

Luego de la famosa cinta y su secuela lanzada en 2002, Lipnicki, de 30 años, siguió actuando, aunque en papeles secundarios o como parte de otras historias.

Su primera aparición impactante fue en "Jerry Maguire" (1996), donde interpretó al hijo de Dorothy Boyd (Renée Zellweger), luego apareció en series como "The Jeff Foxworthy Show" (1996-1997) y "Meego" (1997).

Luego de su participación en la película de animación no resaltó.

Participó en las películas "Las aventuras de Zachary Beaver" (2003) y "Por amor al dinero" (2012) y en series como "Kathy Griffin: My Life on the D-List," "Monk" y "Family Tools".

ASÍ LUCE AHORA:

