Joseph Gordon-Levitt pide fotos de Guatemala en su Facebook

Miles de seguidores respondieron al llamado del actor estadounidense, pero ¿de qué se trata?

A través de un post donde publicó una imagen de una clásica edificación en Antigua Guatemala, Joseph Gordon-Levitt, estrella de "10 Things I Hate About You”, "500 Days of Summer" e "Inception", escribió añadiendo:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Joseph Gordon-Levitt (@hitrecordjoe)

Ingresa a su cuenta oficial aquí.

"¡Hola amigos de Guatemala! estoy buscando fotos geniales de Guatemala para un nuevo proyecto... publica tus fotos y lee más aquí... esta de la 'Calle de los Pasos' de la autoría de Emil Diallo".

En los comentarios las personas agregaron otras imágenes de Antigua, Flores Petén y Atitlán, entre otros.

¿Cuál es la razón?

Según se lee en su página, él es creador de "Hitrecord", un sitio de contenido audiovisual para compartir ideas que puedan convertirse en arte digital. Al respecto escribió:

"Damas y caballeros, bienvenidos a mi página oficial de Facebook. Ahora un poco sobre mí: dirijo HITRECORD, un nuevo tipo de comunidad en línea que trabaja en conjunto como una compañía de producción, donde escritores, cineastas, músicos y artistas... quieran colaborar conmigo".

A través de los post en su cuenta, el actor busca voces, historias escritas e imágenes del mundo para un proyecto.

Al ingresar al link de hitrecord.org explica: "Publica una foto de donde vives. Puede ser cualquier cosa: naturaleza, escenas de la ciudad, animales, plantas, edificios, todo tipo de escenas son bienvenidas. Si tienes más de uno que te gustaría compartir, ¡publícalas todas!".

Luego se aprecia imágenes de localidades específicas del mundo con descripción y el nombre del fotógrafo.

Visita el sitio aquí.

El proyecto Hitrecord

Al entrar a la página, el intérprete cuenta que en 2020 invitó a las personas a colaborar en una serie llamada "Create Together" (Crear juntos), donde miles de contribuyentes de 189 países se unieron y grabaron música, videos y cortos acerca de experiencias colectivas viviendo la pandemia.

La primera temporada se publicó en Youtube Originals y con ella se obtuvo un premio Emmy, donde todos los que aportaron recibieron una mención y un diploma como galardón.

"Hitecord es acerca de ser creativos con otras personas", dijo al lanzar el proyecto en su tiempo.

"La gente se unió en el encierro a través de la creatividad y pensé ¡esto debe ser visto! y ellos aceptaron", explicó acerca de su unión con Youtube.

En 6 episodios de 10 minutos la gente alrededor del mundo contó cómo vivió el encierro por la pandemia. "Esto no se trata de arte finalizado y pulido, se trata de nosotros", dijo.

Además, Joseph ya anunció la temporada 2. "En esta temporada nos queremos enfocar en el mundo de afuera, será una celebración de la naturaleza, la belleza en nuestros propios jardines, todo lo que creamos será a partir del mundo natural, para que apreciemos mejor lo que vivimos en año pasado", escribió.

"Si vives en la campiña seguro encontrarás inspiración en los bosques, los valles, lagos y montañas, si vives en la ciudad encontrarás inspiración cerca de casa, en un parque local, tu jardín interior, en una ventana o en la terraza, la pandemia sigue, es importante que sigas manteniéndote a salvo, en un lugar con aire fresco sin aglomeraciones puedes cuidarte y conectarte", explicó.

Acerca del este nuevo proyecto añadió: "Haremos otros 6 episodios que se estrenarán en el día de la tierra", según el canal oficial, el programa se va construyendo poco a poco.

Si quieres verlo puedes ingresas a Hitrecord en Youtube aquí.

Recientemente oseph Gordon-Levitt publicó una serie de comedia llamada "Mr Corman", grabada en Nueva Zelanda y hecha por él, que estelariza junto al actor guatemalteco Arturo Castro. El contenido se verá en Apple TV.