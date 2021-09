Así luce la niña de la película "Entrenando a Papá" 14 años después

Madison Pettis, quien interpretó a la pequeña Patyon en la cinta "Entrenando a papá" ha crecido. Así luce ahora.

Los años han pasado desde aquella película, la cual se estrenó en 2007. En aquel momento Madison Pettis tenía tan sólo 9 años cuando personificó a la niña Payton, una pequeña que llegó de forma repentina a la vida del quarterback Joe Kingman, interpretado por Dwayne Johnson.

“Realmente no pensé que todos tus sueños más locos cuando tenías ocho años pudieran hacerse realidad, que podrías estar en tu spin-off favorito de tu programa favorito de Disney Channel, haciendo una película que será un gran negocio. Nada de eso parecía posible”, contó Pettis.

Ahora Madison tiene 23 años. Ha participado en varias producciones como "The Fosters" y "Life with boys". Además ha prestado su voz para "Phineas and Ferb" y "Beverly Hills Chihuahua".

Incluso ha sido modelo de la línea de lencería de Rihanna. También ha participado en campañas de la marca Savage x Fenty.

