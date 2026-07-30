Así luce "Xetulhá", el nuevo parque acuático del Irtra (videos)

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El parque cuenta con 40 toboganes y una capacidad para recibir hasta 10 mil visitantes de manera simultánea.

Este jueves 30 de julio, el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) inauguró el nuevo parque acuático Xetulhá, un recinto que promete transformar el complejo de Retalhuleu en uno de los destinos de entretenimiento familiar más importantes de América Latina.

Las principales atracciones de este nuevo parque, ubicado en el mismo complejo turístico que el parque de Xocomil, se concentrarán en un conjunto de 40 toboganes, los cuales permitirán vivir diferentes experiencias acuáticas.

Asimismo, el complejo ofrecerá 13 grandes atracciones acuáticas, entre ellas Ola de Balam, un río rápido de olas de 464 metros de longitud, y Mundo Chispeante, una zona infantil diseñada para los más pequeños.

Así luce el parque:

El parque abrirá sus puertas este 31 de julio. (Foto: Byron García / Colaborador)

Los toboganes serán sus mayores atractivos. (Foto: Byron García / Colaborador)

Este es "Mundo Chispeante", el área de niños. (Foto: Byron García / Colaborador)

El parque está dentro del complejo de Xocomil. (Foto: Byron García / Colaborador)

¿A partir de cuándo puedes ir?

Xetulhá abrirá sus puertas al público esta viernes 31.

Al llegar descubrirás un espacio donde la arquitectura temática, el paisaje, el agua y la vegetación conviven para crear una experiencia inmersiva que invita tanto a la aventura como al descanso.