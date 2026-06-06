Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Así era como escondían droga dentro de la plataforma de un camión

  • Por Maria Fernanda Gallo
06 de junio de 2026, 08:37
La droga fue hallada oculta en la plataforma del transporte. (Foto: PNC)

La droga fue hallada oculta en la plataforma del transporte. (Foto: PNC)

Más de 50 paquetes de cocaína iban ocultos dentro de un "doble" fondo en la plataforma.

OTRAS NOTICIAS:  ¡Salió expulsado! Conductor sufre accidente en zona 5 (video)

Durante una inspección a una finca ubicada en la zona 4 de Retalhuleu, fue hallado un camión con posibles ilícitos la tarde del viernes 5 de junio.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que al ser revisado por agentes caninos, descubrieron que en la plataforma se escondían 72 paquetes de kilos de cocaína.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

De acuerdo con la PNC, la plataforma del camión contaba con un doble fondo donde eran resguardados los paquetes ilícitos, ocultos entre láminas que simulaban la estructura original.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

El transporte fue decomisado y traslado a un predio en el municipio; al igual que la droga ilícita fue embalsamada y resguardada por las autoridades para continuar con las investigaciones.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar