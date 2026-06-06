Así era como escondían droga dentro de la plataforma de un camión

Más de 50 paquetes de cocaína iban ocultos dentro de un "doble" fondo en la plataforma.
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Durante una inspección a una finca ubicada en la zona 4 de Retalhuleu, fue hallado un camión con posibles ilícitos la tarde del viernes 5 de junio.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que al ser revisado por agentes caninos, descubrieron que en la plataforma se escondían 72 paquetes de kilos de cocaína.
De acuerdo con la PNC, la plataforma del camión contaba con un doble fondo donde eran resguardados los paquetes ilícitos, ocultos entre láminas que simulaban la estructura original.
El transporte fue decomisado y traslado a un predio en el municipio; al igual que la droga ilícita fue embalsamada y resguardada por las autoridades para continuar con las investigaciones.