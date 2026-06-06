Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

¡Salió expulsado! Conductor sufre accidente en zona 5 (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
06 de junio de 2026, 07:17
El vehículo quedó atrapado entre arbustos tras el accidente. (Foto: Bomberos Municipales)

El vehículo quedó atrapado entre arbustos tras el accidente. (Foto: Bomberos Municipales)

Tres personas resultaron heridas tras el hecho.

OTRAS NOTICIAS: Disparos interrumpen transmisión en vivo de diputado en zona 4 (video)

Durante la madrugada del 6 de junio, un vehículo con tres personas a bordo perdió el control, por razones aún desconocidas, cuando circulaban sobre el bulevar La Tribuna, ubicado en la zona 5.

Tras perder el control, el vehículo se salió de la carretera, volcó y terminó sobre un área verde del lugar.

El vehículo quedó atrapado entre arbustos y ramas tras el fuerte impacto.

Bomberos Municipales acudieron a brindar asistencia a las tres personas afectadas, quienes resultaron lesionadas. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar