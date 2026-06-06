¡Salió expulsado! Conductor sufre accidente en zona 5 (video)

Tres personas resultaron heridas tras el hecho.
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Durante la madrugada del 6 de junio, un vehículo con tres personas a bordo perdió el control, por razones aún desconocidas, cuando circulaban sobre el bulevar La Tribuna, ubicado en la zona 5.
Tras perder el control, el vehículo se salió de la carretera, volcó y terminó sobre un área verde del lugar.
El vehículo quedó atrapado entre arbustos y ramas tras el fuerte impacto.
Bomberos Municipales acudieron a brindar asistencia a las tres personas afectadas, quienes resultaron lesionadas.