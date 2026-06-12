Ataque armado deja un conductor fallecido en ruta al Pacífico

Un hombre fue atacado a balazos por desconocidos este jueves 11 de junio, en el kilómetro 28 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Amatitlán.

Bomberos Voluntarios fueron alertados, pero tras su arribo constataron que la víctima ya había fallecido debido a múltiples heridas por proyectiles de arma de fuego.

Esta persona fue identificada por sus familiares como: Carlos Enrique Álvarez Villacinda, de 49 años, quién era el conductor de un vehículo de dos ruedas, el cual quedó en la escena del crimen.

La víctima fue identificada como: Carlos Enrique Álvarez Villacinda. (Foto: CVB)

La Policía Nacional Civil (PNC) acordonó el área, mientras realizaban las diligencias correspondientes.

De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia.

El crimen se suscitó en el kilómetro 28 de la ruta al Pacífico, en Amatitlán. (Foto: CVB)