¡Fuertes imágenes! Surge video del momento en que conductor es asesinado a balazos

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El sicario le disparó a la víctima en múltiples ocasiones hasta provocarle la muerte.

EN CONTEXTO: Conductor fallece tras ser atacado a balazos en San José Pinula

Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que sucedió el crimen contra el conductor de un automóvil en la 3a. avenida y 1a. calle de la zona 1 de San José Pinula.

En las imágenes se observa que el vehículo en el que se conducía la víctima se encuentra detenido detrás de un tuctuc, aparentemente mientras un semáforo está en rojo.

También se ve que todo transcurre con tranquilidad, ya que varias personas se encuentra laborando o incluso platicando en la vía pública.

Segundos después, aparece un hombre con sudadero azul, pantaloneta celeste y gorra negra que, sin media palabra dispara en múltiples ocasiones hacia el conductor.

El atacante sale corriendo ante la mirada de otras personas y logra huir con rumbo desconocido.

Mira aquí el video:

Cámara de seguridad grabó el momento en que un conductor fue asesinado la tarde de ayer miércoles en la 3a. avenida y 1a. calle de la zona 1 de San José Pinula. pic.twitter.com/0Mp3yc3AYl — Geber Osorio (@OsorioGeber) June 11, 2026

La víctima fue identificada como: Saúl Eduardo Palma Chacón, de 41 años, quien laboraba como taxista por aplicación, según se dio a conocer de manera preliminar.